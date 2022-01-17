حديث إيراني مثير بشأن 'صدام حسين'

وأضاف: "خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، كنا منتصرين، وكان صدام يلتقط أنفاسه الأخيرة، لكن الولايات المتحدة أنقذته من الهزيمة بتجهيز قواته وإمدادها بالسلاح".

وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك دول خائنة ساعدت صدام بـ25 مليار دولار أو أرسلت معدات وأسلحة إلى نظام صدام لهزيمة القوات الإيرانية".



وتابع: "إيران تمتلك اليوم القدرة على تصنيع المعدات الدفاعية والعسكرية".

وفي إشارة إلى المواجهات مع القوات الأمريكية في الخليج، قال: "القوات البحرية الإيرانية قدمت شهداء لتتمكن من توجيه صفعات مؤلمة للولايات المتحدة، وهذا ما تحقق في أكثر من مناسبة".