اعتقال إرهابيين في كركوك وديالى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في حي الرزكاري بناحية التون كوبري"..وأشارت إلى تمكن "مفارز المديرية ذاتها من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في سيطرة التجنيد بمحافظة ديالى".

وبينت، أنه "اتخذت بحق المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة".

