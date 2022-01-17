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إصابة لاعب في المنتخب العراقي بكورونا.. بتروفيتش يستدعي بديلاً

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-17 | 14:22

إصابة لاعب في المنتخب العراقي بكورونا.. بتروفيتش يستدعي بديلاً

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قرر مدربُ المنتخب الوطنيّ، بتروفيتش، اليوم الاثنين، استدعاء اللاعب حسين جبار إلى قائمة المنتخب، بعد إصابة أحمد ياسين بفايروس .
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن بتروفيتش استدعى لاعب نادي القوة الجوية (حسين جبار) الى قائمة المنتخب الوطنيّ بعد تعذر اللاعب (أحمد ياسين) من التواجد مع المنتخب جرّاء تعرضه لأزمةٍ صحيةٍ منعته من السفر والالتحاقِ بالمعسكر التدريبيّ المقام في بغداد، وخوض المباراة الودية أمام أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وأوضحت المسحةُ، التي أجراها ياسين، بحسب البيان، إلى إصابتهِ بفايروس كورونا، وبالتالي سيغيبُ عن التواجد في فترةِ المعسكر والمباراتين المقبلتين أمام منتخبي إيران ولبنان.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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