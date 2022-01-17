انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي إلى 50% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، تقليص الدوام الرسمي إلى 50% في دوائر المحافظة.

