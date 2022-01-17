الداخلية تعلن فتح تحقيق مع ضابط 'ينثر' الأموال في 'نادي ليلي' - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيه احد ضباط مديرية شرطة محافظة بغداد / افواج الطوارئ وهو جالس في (نادي ليلي) ويقوم بنثر الاموال وتقديم التحايا الى مجموعة من الضباط الاخرين وهذا التصرف ينافي التعليمات والضوابط العسكرية".وأشار البيان إلى إن "وزارة الداخلية تشجب هذه الافعال الفردية المشينة والتي تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الشرطة يجب ان يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى به من قبل الجميع".

وتابع، "تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد واتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة".