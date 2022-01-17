تنويه أمني بشأن تفجير مسيطر عليه جنوبي العاصمة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، تنويها بشأن تفجير تحت السيطرة في مقر فرقة المشاة 17.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ينفذ الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر، تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض بالقرب من قضاء المحمودية جنوب بغداد".



وأضاف البيان، إن "التفجير سيجري في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأثنين الموافق 17 كانون الثاني 2022 لذى اقتضى التنويه".

