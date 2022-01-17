العامري يصل الى اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، الى محافظة اربيل.
وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، إن "العامري وصل الى اربيل للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف أول أمس السبت.
وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف أول أمس السبت.