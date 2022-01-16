بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد

وكان قد ادان تحالف تقدم والعزم، اليوم الأحد، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الارهابية المنفذة وتقديمها للعدالة.

ويوم أمس، قال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، إن “مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم برمانة يدوية في السيدية”.