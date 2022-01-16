انت الان تتابع خبر بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، مقطعاً مصوراً لحادث استهداف منزل النائب عن تحالف تقدم والعزم عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.
وكان قد ادان تحالف تقدم والعزم، اليوم الأحد، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الارهابية المنفذة وتقديمها للعدالة.
ويوم أمس، قال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، إن “مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم برمانة يدوية في السيدية”.