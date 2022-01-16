انت الان تتابع خبر العثور على كدس عتاد في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، العثور على كدس عتاد في ديالى.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت قوة من لواء المشاة الرابع في الفرقة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى واجب بحث وتفتيش في قرية الشيخ سحاب تم العثور خلاله على كدس للعتاد يحتوي على :
١. عتاد SPG9 عدد ١٨ صاروخ
٢. عتاد هاون ٨١ ملم عدد ٢٤ قنبرة
٣. عتاد قاذفة RBG7 عدد ١٨ صاروخ ضد الدرع
٤. اشرطة عتاد MG3 عدد ٨
٥. اشرطه عتاد ففتي كال عدد٢
٦. حمالة قاذفة
٧. كبسولة صاروخ هاون ٨١ ملم عدد ٦ ".
وأشارت إلى أنه "تم اتلاف العتاد والمواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".
١. عتاد SPG9 عدد ١٨ صاروخ
٢. عتاد هاون ٨١ ملم عدد ٢٤ قنبرة
٣. عتاد قاذفة RBG7 عدد ١٨ صاروخ ضد الدرع
٤. اشرطة عتاد MG3 عدد ٨
٥. اشرطه عتاد ففتي كال عدد٢
٦. حمالة قاذفة
٧. كبسولة صاروخ هاون ٨١ ملم عدد ٦ ".
وأشارت إلى أنه "تم اتلاف العتاد والمواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".