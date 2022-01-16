إعادة لاعب محترف.. بيتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة اوغندا

وأعلن المدرب القائمة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر اتحاد الكرة.

وضمت القائمة كل من "علاء عباس ، علي يوسف ، فهد طالب ،علي ياسين ، حسن احمد ،احمد ابراهيم ، مناف يونس ، ميثم جبار ، مصطفى ناظم ، شيركو كريم ، سامح سعيد ، حسن رائد ، محمد علي عبود ، احمد فاضل ، ياسر قاسم ، سجاد جاسم ، احمد ياسين ، حسين علي ، احمد فرحان ، حسن عبد الكريم".

