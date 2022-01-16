انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي ينتزع الصدارة.. تعرف على ترتيب الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ”هاتريك“ خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على كولن 4-0 ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفا ويصعد لصدارة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 46 نقطة من 23 هدفا وتقدم للمركز الأول في ترتيب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي على حساب النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي يملك 40.5 نقطة من 27 هدفا وتراجع للمركز الثاني.

ويحتل النرويجي توماس ليهن أولسن، لاعب ليلستروم، المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 28 هدفا، فيما صعد التشيكي باتريك ستشيك مهاجم باير ليفركوزن للمركز الرابع برصيد 36 نقطة من 18 هدفا بعد تسجيله لأحد أهداف فريقه خلال الفوز على بروسيا مونشغلادباخ 2-1.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 17 هدفا، وغاب عن لقاءات نهاية الأسبوع لمشاركته برفقة فريقه في كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وصعد أيضا الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو ومتصدر هدافي الدوري الإيطالي، للمركز الخامس بعد تسجيل هدفين في فوز فريقه على ساليرنتانا 3-0 ورفع رصيده لـ34 نقطة من 17 هدفا.

ويأتي في المركز الثامن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن لقاءات فريقه للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون التي قد تؤثر على منافسته على جائزة الحذاء الذهبي.

ويحتل محمد صلاح برفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.

كما تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، للمركز العاشر برصيد 30 نقطة من 15 هدفا بعد تسجيل هدفين في فوز فريقه 5-1 على فرايبورغ 5-1.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 46 نقطة – 23 هدفا.

2- التشيكي باتريك ستشيك ( باير ليفركوزن ): 36 نقطة – 18 هدفا.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو): 34 نقطة – 17 هدفا.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا): 32 نقطة -16 هدفا.

7- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 30 نقطة – 15 هدفا.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.