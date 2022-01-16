انت الان تتابع خبر زلزالان شديدان يضربان جنوبي ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة أنباء فارس الايرانية، اليوم الاحد، بأن زلزالين بقوة 4.6 و 4.8 درجة على مقياس ريشتر ضربا جزيرة خارك بمحافظة بوشهر.
ووفقًا لمركز رصد الزلازل بجامعة طهران ، وقع هذان الزلزالان على عمق 10 و 21 كيلومترًا ومسافة 12 كيلومترًا من جزيرة خارك و 52 كيلومترًا من ميناء غناوه و 52 كيلومترًا من ميناء ريغ.
وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.
ولم يتسبب الزلزالان بحدوث أية أضرار
وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.
ولم يتسبب الزلزالان بحدوث أية أضرار
وقال محمد رضا دشتيزاده حاكم منطقة خارك الخاصة: إن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.