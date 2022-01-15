الصدر يلتقي العامري في النجف- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في محافظة النجف.

وقال مكتب الصدر في بيان مقتضب، إن "القائد السيد مقتدى الصدر يستقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم السبت ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٢ في النجف الأشرف- الحنانة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت، اول امس الخميس، امراً ولائياً في دعوى النائب باسم خشان، حيث تضمن الامر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا الى حين البت بالدعوى.