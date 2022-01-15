إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تلعفر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، أحبطت اليوم السبت، محاولة إرهابية لاستهداف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية امنية قامت بها القوة، حيث عثرت على عبوة ناسفة حديثة الصنع في احدى المنازل المهجورة في حي النور بقضاء تلعفر والتي كانت معدة لتفجيرها في القضاء".

