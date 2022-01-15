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الصناعة يخطف تعادلاً ثميناً من القوة الجوية في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-15 | 16:51

الصناعة يخطف تعادلاً ثميناً من القوة الجوية في الدوري الممتاز

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تعادل نادي القوة الجوية مع نادي الصناعة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي احتضنها استاد الشعب الدولي بهدف لكل فريق.

وسجل القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 26، قبل أن يفرض الصناعة التعادل عن طريق لاعبه حيدر حسين في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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