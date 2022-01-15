الصناعة يخطف تعادلاً ثميناً من القوة الجوية في الدوري الممتاز

وسجل القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 26، قبل أن يفرض الصناعة التعادل عن طريق لاعبه حيدر حسين في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.

تعادل نادي القوة الجوية مع نادي الصناعة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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محمد يوسف

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