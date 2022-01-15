انت الان تتابع خبر ملف كورونا وتفاوضات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = دولة القانون ينفي التفاوض بين الإطار والتيار في ايران.. ولا اتفاق بين الكرد على مرشح الرئاسة.
= بغداد تؤكد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية.. وتعلن إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل.
= سرقة اغطية المنهولات تتفاقم في العاصمة.. والموارد المائية تحذر من خطر يواجه العراق الصيف المقبل.
= الصحة تتوقع الدخول بموجة وبائية اخطر من سابقاتها.. وتؤكد فاعلية اللقاحات لجميع المتحورات.
= سرقة اغطية المنهولات تتفاقم في العاصمة.. والموارد المائية تحذر من خطر يواجه العراق الصيف المقبل.
= الصحة تتوقع الدخول بموجة وبائية اخطر من سابقاتها.. وتؤكد فاعلية اللقاحات لجميع المتحورات.