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السوبر الاسباني.. انتقام الريال ام انجاز تاريخي لبيلباو؟

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-15 | 13:50

السوبر الاسباني.. انتقام الريال ام انجاز تاريخي لبيلباو؟

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يلتقي نادي بنظيره أتليتك بيلباو، مساء غداً الأحد، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني المقامة في .
وتأتي فرصة الانتقام لنادي الملكي على طبق من ذهب قبل مواجهة بيلباو، حيث يسعى الفريق الملكي للثأر من بيلباو بعد خسارته كأس السوبر الاسباني النسخة الماضية على يد أتليتك بنتيجة 2-1.

اما في حال فوز بيلباو للمرة الثانية على التوالي ببطولة كأس السوبر الاسباني سيكون لأول مرة يحقق بيلباو لقبين على التوالي منذ أن حقق لقب الدوري الاسباني مرتين عامي 1983 و1984.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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