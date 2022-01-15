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بالصور.. فائق زيدان يفتتح بناية رئاسة محكمة استئناف القادسية

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بغداد - ياسين صفوان - افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية.
وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حضر الافتتاح رؤساء جهازي الادعاء العام والإشراف القضائي ورئيس الاستئناف ونوابه، وعدد من قضاة المحكمة ومحافظ القادسية ومدير شرطة المحافظة".

واضاف ان "المحاكم سوف تباشر ضمن رئاسة محكمة الاستئناف العمل في المبنى الجديد اعتبارا من يوم غد الأحد، وهي واحدة من عدة مبان أنشأت مؤخرا و التي تأتي ضمن سعي مجلس القضاء لتطوير ابنية المحاكم بشكل يتناسب مع مكانة القضاء".


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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