بينها استمرار الدوام بنسبة 100%.. خلية الأزمة في بابل تتخذ عدة قرارات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه تقرر "بقاء دوام دوائر الدولة جميعا في بابل بنسبة 100% لحين متابعة المستجدات الموقف الوبائي خلال الفترة القادمة".

كما قررت "إلزام كافة الدوائر بعدم ترويج أي معاملة إلا من خلال إبراز كارت اللقاح".



كما وجهت "مديرية الأمن الوطني بمحاسبة المزورين لكارتات اللقاح، ومحاسبة مدراء الدوائر الحكومية الغير متعاونين مع خلية الأزمة العليا".