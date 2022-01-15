لهذا الغرض.. الإطار التنسيقي يكشف عن لقاء مرتقب مع التيار الصدري – عاجل

وقال عضو الإطار علي الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، إنه "لغاية يوم امس كانت هنالك اتفاقات وابواب متفتحة بين الاطار والتيار الصدري"، مبينا إنه "تم الاشكال على جزء يسير من الاراء ولكن هنالك جدية من الطرفين على حلحلة جميع المشاكل العالقة والمضي بتشكيل الحكومة".وأضاف، إن "هذه التفاهمات قد تؤدي الى الانفراج السياسي"، مؤكدا "وجود اجتماعات ولقاءات جديدة ستعقد بين الاطار والتيار لغرض التباحث وحلحلة جميع الاشكالات التي تعرقل تشكيل الحكومة".

وأشار الفتلاوي، إنه "ولغاية يوم امس كان هنالك اجتماعات بين الاطار والتيار، وايضا سوف تكون هنالك جلسات معلنة بين الطرفين".