واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية كويتية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم السبت وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح.

ولدت أمنية الشراح بأحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها بداخل العاصمة الكويتية، ثم بعد ذلك بدأت عملها في أحد المستشفيات الموجودة بداخل مدينة الكويت، وهو مستشفى الصباح، والذي مهد لها الطريق إلى خوض العمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن العشرين.



