بواسطة 'كيبل كهربائي'.. رجل ينهي حياة زوجته في المثنى والشرطة تتدخل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مركز شرطة السماوة في محافظة المثنى استخبر من قبل البدالة المركزية بوجود حادث قتل في إحدى المناطق السكنية، وتم التوجه والانتقال الى محل الحادث حيث تبين ان الجاني قام بقتل زوجته عن طريق شنقها (بواسطة كيبل كهربائي) ولاذ بالفرار".واضاف انه "بعد اجراء الكشف وأخذ البصمات في مكان الحادث من قبل خبراء الأدلة الجنائية تم جمع المعلومات والأدلة الخاصة عن مكان تواجد المتهم في ناحية الدراجي، وبالاشتراك مع مركز شرطة الدراجي تم القاء القبض عليه".

واشار البيان ان "المتهم دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامة بجريمته وتم توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

