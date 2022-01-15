التربية تحسم الجدل حول موعد الامتحانات ودوام المدارس

بغداد - ياسين صفوان - حسمت وزارة التربية، الجدل بشأن تأثير دخول المتحور (أوميكرون) في العملية التعليمية في البلاد، بتأكيدها أنه لن يؤثر في سيرها، مشددة على أن امتحانات نصف السنة، ستجري في موعدها المحدد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية إن "أي قرارات قد تصدر من قبل الوزارة بشأن الدوام أو الامتحانات، ترتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكداً "استمرار الدوام الحضوري للمدارس، وان هناك تشديداً للإجراءات الوقائية فيها وهي التعفير وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

وأشار السعدون إلى "استكمال الوزارة لجميع استعداداتها الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة وباعتماد خطة استباقية أعدت بالتنسيق بين مديريات تربية بغداد، والمحافظات والإدارات المدرسية".

وكانت الوزارة قد حددت الأول من الشهر المقبل موعداً لامتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية، والـ 25 من الشهر الحالي موعداً لامتحانات المرحلة الثانوية.