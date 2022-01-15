تنويه لتفجير مسيطر عليه في بغداد - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة، سينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة".

وأضافت، إن "عملية التفجير ستتم في موقع اتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض في قضاء ابوغريب غربي بغداد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم لذى اقتضى التنويه".

