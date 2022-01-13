حمودي يبعث رسالة الى بوتين تخص رفضه انتهاك مشاعر المسلمين

وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "‏اعضاء لجنة السياسة والعلاقات والاعلام بالمكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي التقوا بسفير جمهورية روسيا الاتحادية البروس كوتراشيف، وقدموا التبريكات لشعب وقيادة روسيا والكنيسة الارثودكسية بأعياد الميلاد التي توافق السادس من شهر كانون الثاني، وبداية السنة الجديدة".واضاف ان "الوفد نقل رسالةً من رئيس المجلس الاعلى همام حمودي إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية پوتين يثمّن فيها المواقف الشجاعة برفضه انتهاك مشاعر المسلمين وعقائدهم من خلال توجيه الإهانة إلى نبي الاسلام (صلى الله عليه وآله) تحت ذريعة الحرية، وتأكيده على ضرورة احترام التقاليد والعقائد باعتبارها القاعدة القوية لحماية المجتمع والدولة".

كما ثمّن رئيس المجلس الاعلى في رسالته "دعوة رئيس روسيا إلى الالتزام بالقيم العائلية ورفضه للقيم والأخلاق الغربية المنحرفة التي لا تنسجم مع الفطرة الإنسانية والديانات السماوية، وتوقيع الرئيس الروسي قانوناً يحظر نشر المواد الدعائية المروجة للمثلية، ويؤكد على التمسك بالقيم والأخلاق المحافظة".



واشار البيان الى ان "الوفد أكد للسفير الروسي على أهمية ترسيخ هذا التوجه وتعزيزه بالتعاون بين البلدين والثقافتين الاصيلتين للشعبين العراقي والروسي، مقترحا فتح باب اللقاءات والتعارف بين علماء الدين والمفكرين ورجال الثقافة لمواجهة الهيمنة الغربية وثقافتهم الاستعلائية، وأهمية ان يكون لروسيا مركزاً ثقافياً في العراق".

من جانبه كشف السفير كوتراشيف عن "ضغوطات كبيرة تطال روسيا بسبب مواقفها المحافظة التي ترفض المساس بالقيم الاخلاقية والتاريخية لسلامة المجتمع والعائلة".

