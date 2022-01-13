انت الان تتابع خبر التربية تعلن عن المواد الداخلة في الإمتحانات الوزارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن المواد المواد الداخلة في الإمتحانات الوزارية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المقصود من (دخول جميع الفحوصات في الإمتحانات العامة) هو أن المواد الداخلة في الإمتحانات الوزارية ستشمل
١- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الإجتماعيات) .
٢- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، الإجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء، الفيزياء ) .
١- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الإجتماعيات) .
٢- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، الإجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء، الفيزياء ) .
٣- أمّا مرحلة السادس الإعدادي ستشمل مادة التربية الإسلامية بالإضافة إلى المواد التي تم إعتمادها في العام الدراسي السابق ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
وأكّدت وزارة التربية بحسب البيان، على إستمرار العمل بتكييف المناهج الدراسية مثلما كان عليه في العام الدراسي السابق.