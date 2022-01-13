مصرع واصابة 8 اشخاص جراء حادث داخل مزار ديني في بابل (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، مصرع واصابة 8 اشخاص جراء إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي جنوبي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين إمرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي (ع) ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".

واضاف البيان ان "الحادثة لازالت طور التحقيق لمعرفة تفاصيل اكثر ".