علي فرحان يفند خبر وفاته ويوجه رسالة لـ'اصحاب البيجات' (فيديو)

وقال فرحان في ايضاح فيديوي على صفحته في "أنستغرام"، "شكرا لكل من ساعدني وزارني واتصل بي، شكرا لمن بعث الرسائل ودعا لي، خبر وفاتي عار عن الصحة وحاليا أرقد في المستشفى لتلقي العلاج".

ووجه فرحان رسالة إلى "أصحاب البيجات" على مواقع التواصل الاجتماعي ولكل من نشر خبر وفاته، "أتقوا الله.. أنا لست أول شخص يتعرض لمرض، أرقد هنا في المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفا "لدي عائلة وأطفال وهم قلقون جدا من هذه الاخبار".



وطالب فرحان، "بالابتعاد عن الاخبار العارية عن الصحة وتجنب اثارة الرعب بين محبيه وعائلته"، خاتما ايضاحه بتساؤل تعجبي، "هل من المعقول ان تفرحوا بالموت؟!".