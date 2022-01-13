انت الان تتابع خبر الكشف عن 'أحدث يخت فاخر'.. قادر على الطيران! (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف عن اليخت المسمى Air Yacht في صور من شركة Lazzarini Design Studio التي تتخذ من روما مقرا لها.

ويمكن أن يصل هيكل ألياف الكربون الجافة إلى 60 عقدة بفضل أربعة مراوح كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ومنطادين مملوءين بالهيليوم، ما يسمح له بالتحليق والطفو على الماء أيضا.



ويبقى Air Yacht في الجو لأن المناطيد الخاصة به يتم نفخها بغاز أخف من الهواء - في هذه الحالة الهيليوم - بينما يحصل على زخم من مراوحه الضخمة.

ومن غير الواضح كم سيكلف Air Yacht بمجرد بنائه، على الرغم من أن الشركة تقول إنه مصمم مع وضع مالكي القطاع الخاص في الاعتبار، ومن المحتمل أن يكون لديهم عدة مئات من الملايين من الجنيهات.

ويبلغ الطول الإجمالي لهيكل ألياف الكربون الجاف ما يقرب من 300 قدم (150 مترا)، وبعرض 260 قدما (80 مترا)، بينما يبلغ طول السطح المركزي الرئيسي 260 قدما وعرضه 30 قدما (10 أمتار).



وتحتوي المناطيد المزدوجة لـAir Yacht على 400000 متر مكعب من الهليوم المضغوط مدفوع بثمانية محركات دوارة مضادة، كل منها يعمل ببطاريات فائقة الخفة وألواح شمسية.

ووفقا لـ Lazzarini، يمكن للطائرة أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 60 عقدة - ما يقرب من 70 ميلا في الساعة - لأكثر من 48 ساعة.

وتقول Lazzarini Design Studio، التي نشرت العروض الجديدة على صفحتها على "إنستغرام": "إن Air Yacht ليس منطادا للنقل العام أو الأغراض السياحية. صُمم لمالك خاص لديه رؤية لتطور اليخوت/الطيران الضخم".

وينطلق Air Yacht إلى السماء بفضل منطادين ضخمين، يتميز كلاهما بمقصورات مركزية لا يمكن للركاب الوصول إليها والتي تحتوي على الهيليوم.

وهناك خمسة أجنحة للركاب متوفرة على جانب كل منطاد مع مناظر رائعة من نافذة السماء.

حتى أن هناك منصة عرض واسعة بدون نوافذ في الجزء الخلفي من كل منطاد، والتي تتيح للركاب رؤية الأمواج تتناثر تحتها عندما تكون على الماء، أو بدلا من ذلك الحصول على بعض الهواء النقي على ارتفاع 5000 قدم عند الطيران. وكلا المنطادين متصلان بحجرة مركزية بأربعة جسور كربونية يمكن للركاب السير من خلالها.

وتعمل هذه المقصورة المركزية كمساحة مشتركة للركاب للتجمع والاسترخاء وتناول وجبات الطعام.

ويوفر منطقة مشاهدة فاخرة للركاب، ويضم مسبحا وصالة مفروشة بالسجاد وغرفة معيشة واسعة مع مرافق لتناول الطعام.

ويوجد في الجزء السفلي من كل منطاد ما يسمى "الطوابق السفلية القابلة للنفخ" التي تمتلئ بالهواء عند الاقتراب من الماء، ما يسمح للمركبة بالطفو عند الحاجة.

وتسمح ميزة إضافية اختيارية لطائرة هليكوبتر بالهبوط فوق الهيكل للقيام بزيارات جوية إلى الوجهات المحلية.

واتصل موقع "ميل أونلاين" بالشركة للحصول على تعليق بشأن مقدار ما قد يتطلبه البناء، وما إذا كان لديها أي اهتمام من أي مما يسمى بـ "المالكين الخاصين".

وفي الأسبوع الماضي فقط، كشفت Lazzarini النقاب عن صور ليخت أحمر ضخم بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني يمكنه حمل سيارة فيراري.