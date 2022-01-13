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من المشمولون ومن المستثنون من توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؟

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بغداد - ياسين صفوان - - إلزام الوافدين إلى العراق بإبراز كارت اللقاح، إضافة إلى فحص (PCR).

- مراعاة تقليل فرص التعامل والتماس مع مرضى كوفيد-19، في ردهات العزل.

- يلغى استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح.

- إلزام الوزارات والمؤسسات غير الحكومية كافة، بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بإجراءات مواجهة الجائحة.

- التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات تطعيم اللقاح الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها.

- التأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية.

- توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بالقيام بحملات لتوعية المواطنين، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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