انت الان تتابع خبر من المشمولون ومن المستثنون من توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - إلزام الوافدين إلى العراق بإبراز كارت اللقاح، إضافة إلى فحص (PCR).

- مراعاة تقليل فرص التعامل والتماس مع مرضى كوفيد-19، في ردهات العزل.

- يلغى استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح.

- إلزام الوزارات والمؤسسات غير الحكومية كافة، بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بإجراءات مواجهة الجائحة.

- التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات تطعيم اللقاح الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها.

- التأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية.

- توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بالقيام بحملات لتوعية المواطنين، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات.