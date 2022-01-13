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اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

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انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 114,43 دولار
100 باوند 137,13 دولار
100 دولار 1338,42 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1826,52 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 84,33 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 82,32 دولار
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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