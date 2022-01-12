المتحدث السابق باسم الحوثيين: سأزور إسرائيل قريبا

بغداد - ياسين صفوان - صرح الناشط السياسي اليمني والمتحدث السابق باسم الحوثيين، علي البخيتي، اليوم الاربعاء، إنه سيزور إسرائيل "قريبا"، بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال البخيتي في تغريدة على "تويتر": "تلقيت في رسالة على الخاص -وفي تغريدة- دعوة رسمية لزيارة إسرائيل من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر المتحدث بالعربية باسمها الصديق حسن كعبية، وقبلت الدعوة، وأبلغت صديقي أن هدفي هو زيارة اليهود اليمنيين الذين هجرهم نظام الإمامة في اليمن، وتبادلنا الأرقام وجاري الترتيب".



وكان البخيتي قد قال في تغريدة سابقة: "قريبا سأكون في إسرائيل لزيارة اليهود اليمنيين لتقديم الاعتذار لهم عما فعله نظام الإمامة بهم في خمسينات القرن الماضي، ومن أراد معرفة تفاصيل الجريمة عليه البحث في غوغل عن "بساط الريح يهود اليمن"، إلي يحب يكون معي في يسجل حضوره في تغريدة".

