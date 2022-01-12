ميسي يثير الشكوك.. حديث عن جاهزيته بعد كورونا

وذكرت شبكة كانال بلس وصحيفة لو باريزيان أن ميسي لم يشارك في مران الفريق الجماعي، اليوم الأربعاء، لتبقى مشاركته في المباريات أمام بريست، يوم السبت المقبل، محل شك.

في المقابل، تواجد في التدريبات، الثلاثي آنخيل دي ماريا، جيانلويجي دوناروما، وجوليان دراكسلر بعد تعافيهم من الوباء.



ولم يشارك ميسي في أي مباراة مع فريقه الباريسي منذ بداية العام الجديد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولعب باريس، مباراتين فقط في 2022، بفوزه 4-0 على فان في دور 32 بكأس فرنسا ثم تعادل 1-1 مع أولمبيك ليون في الجولة 20 من الدوري المحلي.