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تشاهدون في نشرة السومرية كواليس جلسة البرلمان الاولى

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بغداد - ياسين صفوان - = حركة امتداد تكشف كواليس جلسة البرلمان الاولى،، وتتحدث عن خطأ ارتكبته قوى الاطار.
= المالكي وعلاوي يشككان بقانونية جلسة اختيار الرئيس التشريعي،، والمحكمة الاتحادية الورقة الاخيرة للاطار.

= الكتلة الصدرية تؤكد عدم السماح بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان،، وتتوعد النواب المتغيبين.


= أوامر قبض واستقدام ضد عشرات المسؤولين،، واشادات بتصدي القضاء لكبرى عمليات الفساد.

= امانة بغداد تتسبب بحريق في الحارثية،، والخسائر ملايين الدولارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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