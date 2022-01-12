انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية كواليس جلسة البرلمان الاولى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = حركة امتداد تكشف كواليس جلسة البرلمان الاولى،، وتتحدث عن خطأ ارتكبته قوى الاطار.
= المالكي وعلاوي يشككان بقانونية جلسة اختيار الرئيس التشريعي،، والمحكمة الاتحادية الورقة الاخيرة للاطار.
= الكتلة الصدرية تؤكد عدم السماح بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان،، وتتوعد النواب المتغيبين.
= أوامر قبض واستقدام ضد عشرات المسؤولين،، واشادات بتصدي القضاء لكبرى عمليات الفساد.
= امانة بغداد تتسبب بحريق في الحارثية،، والخسائر ملايين الدولارات.
= الكتلة الصدرية تؤكد عدم السماح بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان،، وتتوعد النواب المتغيبين.
= أوامر قبض واستقدام ضد عشرات المسؤولين،، واشادات بتصدي القضاء لكبرى عمليات الفساد.
= امانة بغداد تتسبب بحريق في الحارثية،، والخسائر ملايين الدولارات.