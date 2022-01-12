فرض ضريبة جديدة على غير المطعمين في دولة أوروبية

وفي هذا السياق اتخذت مقاطعة كيبيك الكندية خطوة أخرى بعد تقييد الوصول إلى خدمات معينة للأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد COVID-19 .

و تعهد رئيس الولاية فرانسوا ليغولت بسن العقوبة المالية الجديدة وقال إن أولئك الذين يرفضون تلقي جرعتهم الأولى من اللقاح في الأسابيع المقبلة سيتعين عليهم البدء في دفع ثمن الآثار على النظام الصحي.



وأضاف للصحفيين "في الوقت الحالي ، هناك مسألة تتعلق بالعدالة لـ 90 في المائة من السكان الذين يقدمون بعض التضحيات. أعتقد أننا مدينون لهم بهذا النوع من الإجراءات".

ورداً على سؤاله عن التحديات القانونية والأخلاقية التي ستواجهها الحكومة بسبب الضريبة غير المسبوقة ، أقر الرئيس بأن هذه الخطوة كانت "صفقة كبيرة".

"وأضاف بالنظر إلى ما يحدث في الدولة الأخرى أو الولاية الأخرى ، يحاول الجميع إيجاد حل. إنها مسألة مساواة لأن هؤلاء الأشخاص في الوقت الحالي يفرضون ضغطًا كبيرًا على شبكة الرعاية الصحية لدينا وأعتقد أنه من الطبيعي بالنسبة لغالبية السكان يريدون أن يكون ذلك نتيجة".



وفي الوقت ذاته لم يكشف فرانسوا ليغولت عن مبلغ الضريبة الجديد ، وقال إن كيبيك ستواصل توسيع إنفاذ متطلبات جواز سفر التطعيم في المقاطعة.