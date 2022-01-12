بعمليتين.. القبض على مزور 'ماستر كارد' وسارق 20 ألف دولار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بسرقة عشرين الف دولار وآخر بتزوير بطاقة ماستر كارد بقيمة 15 مليون دينار في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة السرقة وفق احكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لقيامه بسرقة مبلغ 20000 الف دولار من داخل عجلة مركونة امام احدى المحال التجارية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا".



الى ذلك، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة القبض على "متهم لقيامه بتزوير بطاقة ماستر كارد صادرة من مصرف الرافدين ووصل بمبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي يحمل شعار مصرف الرافدين وبعد جمع المعلومات ونصب كمين محكم للمتهم تم القبض عليه وفق احكام المادة ٢٩٨/٢٩٢ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل، وفق ما جاء في البيان".

