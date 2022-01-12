فرنسا: المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تجري ببطء شديد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دريان، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تجري ببطء شديد.

وقال لو دريان مخاطباً لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "المفاوضات تجري، لكن برأينا تجري ببطء، بطء شديد، وهذا يخلق انفصالاً الذي يشكل تهديداً على إمكانية العثور على حل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وبوقت واقعي".

هذا وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.