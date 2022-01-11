أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين سجلته في الجلسة السابقة ويبلغ 1.808 في المئة.

وتراجع الدولار مقابل سلة عملات، مع ترقب المستثمرين جلسة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم، للحصول على أدلة جديدة بشأن توقيت ووتيرة إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

وقالت مارجريت يانج، واضعة الاستراتيجيات لدى ديلي فيكس: "تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4 في المئة في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب. ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر". وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين واحدا في المئة إلى 949.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1921.74 دولار.