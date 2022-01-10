انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ولد في كركوك عام 1979
عمل استاذا في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014
فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثالثة للفترة من 2014 الى 2018 وكان مقررا للجنة الامن والدفاع النيابية
حاصل على شهادة دكتوراه قانون بكالوريوس عسكري
شغل منصب مدير قانوني لدوائر التجارة في كركوك ومدير قانوني للتحقيقات في مجلس امن الاقليم في ذات المحافظة
عمل استاذا في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014
فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثالثة للفترة من 2014 الى 2018 وكان مقررا للجنة الامن والدفاع النيابية
فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الخامسة قبل ان يتم اختياره نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.