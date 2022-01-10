انت الان تتابع خبر بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم عباس الزاملي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولد في الاول من تموز عام 1965

حاصل على شهادة بكالوريوس كلية اللغات من جامعة بغداد وبكالوريوس علوم عسكرية ودبلوم إلكترونيك

عمل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة ثم مديرا عاما لها ثم وكيلا اقدم للوزارة



شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة النيابية الثانية للفترة من 2010 - 2014

شغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة الثالثة للبرلمان

اختير رئيسا للجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام 2014

فاز بعضوية الدورة الخامسة لمجلس النواب قبل ان يتم اختياره نائبا اول لرئيس البرلمان