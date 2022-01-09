توضيح بشأن 'ارتداء الأكفان' من أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان (فيديو)

وقالت العجرش في بيان، ورد لـ الخليج 365، "على بركة الله وتوفيقاته ارتدينا الاكفان وحملنا العلم العراقي أنا وأخوتي من كتيبه الإصلاح للكتلة الصدرية اليوم ودخلنا قبة البرلمان العراقي معاهدين الله والسيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) والشعب العراقي على إكمال مشروع الإصلاح والقضاء على الفساد وارجاع الحق إلى أهله".



يذكر أن أعضاء الكتلة الصدرية كانوا قد دخلوا الجلسة الأولى الدورة البرلمانية الخامسة وهم يرتدون "الكفن".

