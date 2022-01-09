انت الان تتابع خبر بدء مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بدأت الآن".

وتتضمن أعمال الجلسة، تأدية السلام الجمهوري ومن ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، وبعد ذلك سيلقي الأمين العام لمجلس النواب كلمة ترحيبية بأعضاء المجلس وقراءة أسماء الحضور، ثم يتولى رئيس السن إدارة المجلس، وهو محمود المشهداني، بعدها يدعو النواب لأداء اليمين الدستورية، ثم يقوم بإلقاء كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.



يلي ذلك، قيام رئيس السن بإعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.