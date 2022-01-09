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أول أسبوع من 2022.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس في العالم خلال الأسبوع الأول من العام الجاري ازداد بمقدار 14 مليون شخص، مما يعد أعلى مؤشر اسبوعي منذ بداية الجائحة.
وتدل الاحصائيات المتوفرة لدى الوكالة على أن عدد الإصابات في العالم بكورونا في هذا الأسبوع الواحد يمكن مقارنتها بمؤشر الإصابة بالفيروس في شهر نوفمبر كله عام 2021.

وذكرت الوكالة أن النمو السريع لعدد الإصابات يسجل في ضوء انتشار فيروس كورونا وكذلك العثور على سلالات جديدة، بما في ذلك في فرنسا وقبرص. وأعلن علماء قبرص مؤخرا أن سلالة تم العثور عليها لدى عدد من سكان البلاد تعد هجينا لسلالتي "دلتا" و"أوميكرون".


ويشار أيضا إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا تنخفض، بعكس الإصابات، وللأسبوع الثاني تسجل في العالم أجمع أقل من 40 ألف حالة وفاة يوميا، مما يعتبر أدنى مؤشر منذ أكتوبر عام 2020.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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