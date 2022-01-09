إصابة امرأة وطفلين بتفجير استهدف رتل دعم لوجستي في بغداد - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي"، مبينا ان "التفجير لم يسبب اضرارا في الرتل".

وأضاف، إن "الانفجار تسبب باضرار في عجلة كانت قرب محل الحادث نوع النترا ومعه امرأة وطفلين ما تسبب باصابتهما بجروح".

