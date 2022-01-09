انت الان تتابع خبر اجتماع للاطار التنسيقي بشأن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الاطار التنسيقي اجتمع مع الكتل الاخرى، واتفق على ان يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب، هو النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي".

ومن المنتظر، ان تعقد اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب بدورته الجديدة، وذلك لاختيار الرئيس ونائبيه.



إلى ذلك، أصدر الاطار التنسيقي بيانا رسميا بشأن ترشيح الأسدي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وجاء في بيان مقتضب للإطار، "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الاعلام عن تقديم الاطار التنسيقي مرشحا لمنصب النائب الاول لمجلس النواب".

وتضاربت الانباء حول مرشح الاطار التنسيقي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، لكن ترجيحات كبيرة تفيد بان الاسدي هو المرشح الأقرب للمنصب".