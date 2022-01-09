الكاظمي يشرف على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية

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بغداد - ياسين صفوان - أشرف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية (52) في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "جرى استعراض كراديس الخريجين الذين نالوا رتبة ضابط في الشرطة العراقية، امام رئيس الوزراء".
وأضاف، ان "الكاظمي كرم المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية، وبارك جميع الخريجين الذين سيلتحقون في مهامهم، وأداء واجباتهم في حماية أمن العراق وشعبه الكريم".
وأضاف، ان "الكاظمي كرم المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية، وبارك جميع الخريجين الذين سيلتحقون في مهامهم، وأداء واجباتهم في حماية أمن العراق وشعبه الكريم".