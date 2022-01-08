انت الان تتابع خبر مباحثات تشكيل الحكومة وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قوى الاطار تواصل مباحثاتها مع الكتلة الصدرية،، والخنجر والحلبوسي في اربيل لمناقشة الاستحقاق الانتخابي.
= البرلمان يستعد لعقد اولى جلساته يوم غد.. وترجيحات بعدم انتخاب الرئيس لحين حسم الكتلة الاكبر.
= فتح تحقيق بالهجوم الصاروخي على البيشمركة،، وابو فدك يقول: ملحمة الحشد أفشلت مشاريع أعداء العراق
= بغداد اسوء المحافظات تجهيزا بالطاقة الكهربائية،، والوزارة تخاطب المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني.
= البرلمان يستعد لعقد اولى جلساته يوم غد.. وترجيحات بعدم انتخاب الرئيس لحين حسم الكتلة الاكبر.
= فتح تحقيق بالهجوم الصاروخي على البيشمركة،، وابو فدك يقول: ملحمة الحشد أفشلت مشاريع أعداء العراق
= بغداد اسوء المحافظات تجهيزا بالطاقة الكهربائية،، والوزارة تخاطب المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني.