انت الان تتابع خبر مواطنون يشكون عبر السومرية من أزمة وقود في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مواطنون في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة صلاح الدين تعيش ازمة وقود لاسيما في مادة النفط الابيض"، لافتين إلى أنهم "ينتظرون ساعات طويلة أمام محطات الوقود الحكومية دون ان يحصلون على الحصة المخصصة لهم".



وقد مرت صلاح الدين خلال ايام البرد القارص بنقص مادة النفط، مما اثار غضب المواطنين، فيما يرى مراقبون ان الازمة تقف خلفها جهات حكومية متنفذة بالمحافظة.

