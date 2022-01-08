وزير الصناعة اللبناني يكشف لـ السومرية أهم الملفات التي سيناقشها في بغداد

وقال بوشكيان في حديث لـ السومرية، إن "الزيارة تأتي بهدف تبادل الأفكار والخبرات بين العراق ولبنان، ولافتتاح مؤتمر الأعمال اللبناني العراقي".

وأضاف، "نتطلع لتطوير مجالات التعاون بين بغداد وبيروت بكافة القطاعات التي تسهم في تعزيز المستوى الاقتصادي للبلدين".



وتابع بوشكيان، "سيتم التباحث في بغداد بشأن اتفاقية التيسير العربية، ومسألة فتح "ترانزيت" بين لبنان والعراق لتسهيل المعاملات، وكذلك اتفاق التبادل الصناعي بين الدولتين".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى بغداد، وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان في زيارة لافتتاح المؤتمر العراقي اللبناني للأعمال.

وسيتضمن برنامج زيارة الوزير اللبناني حزمة من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين عراقيين في القطاعين العام والخاص.

