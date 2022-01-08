انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابي حاول دخول ايمن الموصل - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ واستخبارات فوجه الثالث اثمرت عن القاء القبض على ارهابي من لمطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب حاول الدخول الى ايمن الموصل من منطقة العريج ".وتابعت، "فيما تم ضبط ٤ صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات داعش الارهابي في قرية الحقول بنينوى من قبل الفوج الثالث لواء المشاة الثالث وعلى اثر معلومات لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ ".

واشارت الخلية الى انه "جرى بعدها تسليم الارهابي لجهة الطلب ، فيما قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".